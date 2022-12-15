Жека о Кузнецове: «Аппетит у Викторовича после двух титулов такой! Я боюсь представить эти переговоры»

Жека и Некит прокомментировали слова главного тренера про возможный уход из 2 .

Некит: «Не стоит паниковать!»

Жека: «Точно? Сообщение вчера было такое, что, по-моему, пора заволноваться».

Некит: «Дмитрий Викторович очень любит команду. Мы после этих турниров приехали в Москву. Ты вообще болеешь, а Викторович уже на следующий день: «Какие у нас планы?!»

Жека: «Не, в моей проекции, отдохнуть 10 дней, после того, как выиграли сезон – это нормально, а уже на следующей неделе сесть и спокойно обсудить, но для Викторовича каждый день был на счету».

Некит: «Он обозначил. У нас есть дедлайн – 4 дня. Мы 100% заинтересованы в том, чтобы удержать Викторовича. Это двукратный чемпион».

Жека: «Мэн, там аппетит у Викторовича после двух титулов такой! Я боюсь представить эти переговоры».