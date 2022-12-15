«Нельзя заявлять только с одной стороны, не спросив Некита и Женю». Эрик о посте Дэна Безопасность
Полузащитник 2Drots Эрик прокомментировал слова тренера команды Дмитрий Кузнецова, которые опубликовал Дэн безопасность.
Кузнецов рассказал, что президенты 2Drots настаивали на том, чтобы Гаучо получал больше игрового времени, чем Карат.
«Вы не подумайте плохого. Викторовича я люблю и знаю его в гневе. Он мог условно Дэну сказать, что Кокорин за нас заявлен на эмоциях, но я сам натыкался на эти грабли. Мне скажут, что меня пригласили в «Амкал». А в итоге, получалась обратная ситуация!
Я понял свою ошибку, нужно всегда спрашивать две стороны, да, зачастую я этого не делаю, но нельзя заявлять только с одной стороны, не спросив Некита и Женю. Давайте не о плохом в любом случае!» – написал Эрик.
Ранее Карат рассказал, что недоволен своим игровым временем. Он хочет покинуть команду.
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