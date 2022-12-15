«Нельзя заявлять только с одной стороны, не спросив Некита и Женю». Эрик о посте Дэна Безопасность

Полузащитник 2Drots Эрик прокомментировал слова тренера команды , которые опубликовал Дэн безопасность.

Кузнецов рассказал, что президенты 2Drots настаивали на том, чтобы получал больше игрового времени, чем Карат.

«Вы не подумайте плохого. Викторовича я люблю и знаю его в гневе. Он мог условно Дэну сказать, что Кокорин за нас заявлен на эмоциях, но я сам натыкался на эти грабли. Мне скажут, что меня пригласили в «Амкал». А в итоге, получалась обратная ситуация!

Я понял свою ошибку, нужно всегда спрашивать две стороны, да, зачастую я этого не делаю, но нельзя заявлять только с одной стороны, не спросив Некита и Женю. Давайте не о плохом в любом случае!» – написал Эрик.

Ранее Карат рассказал, что недоволен своим игровым временем. Он хочет покинуть команду.