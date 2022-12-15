«Президенты 2Drots настаивали, чтобы Гаучо играл больше». Кузнецов о недовольстве Карата

Дэн безопасность рассказал, почему нападающий 2Drots Карат получал мало игрового времени во втором сезоне Winline Медиалиги.

«Почему так мало играл Карат во втором сезоне МФЛ?

Президенты 2Drots настаивали на том, чтобы получал больше игрового времени», – написал Дэн.

Об этом ему сообщил главный тренер «дротов» в личной беседе.

Ранее Карат рассказал, что недоволен своим игровым временем. Он хочет покинуть команду.

Жека и Некит уже прокомментировали ситуацию.