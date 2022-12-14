Дмитрий Кузнецов: «Если Никита не позвонит до 19 декабря, значит, у меня нет договоренности с 2Drots»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о своем будущем в команде.

«В понедельник мы договорились, что 14 декабря должна была быть встреча у меня с Женей и . Мне никто не позвонил – ни один, ни другой. Никаких переговоров о моем будущем в 2Drots нет! Мне никто не звонит. С МФЛ прошло 10 дней.

Дедлайн для Никиты – начало следующей недели, 19 декабря. Я жду до следующего понедельника. Если мне не позвонят до дедлайна, значит, у меня нет договоренности с 2Drots о моей дальнейшей судьбе.

Если люди не интересуются, как у меня дела, следовательно, им это неинтересно. Пусть занимаются своими делами, раз договоренность со мной – это не самое важное дело. После нашей победы на МКС мы договорились о моем будущем на следующий день.

Мне все звонят и говорят, что Ладо уже за 2Drots. Я ### знает от кого узнаю, что у нас Ладо должен влиться в команду, это все без моего разрешения. Что это за #####? Я делаю вывод, что мое слово здесь на ### никому не нужно.

Никита убеждает, что этот игрок нужен. Без моего согласия сюда никто не пойдет. Если я одобрю, он попадает в команду, а если нет – будем бодаться, что на пользу никому не пойдет. Это непрофессионализм, это #############», – сказал Кузнецов.