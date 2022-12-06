Соболев о Медиалиге: «Футбола там особо нет, но подкупают открытость, стычки. Люди поэтому и смотрят»

Нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги» Александр Соболев рассказал, почему ему интересен медийный футбол.

– Вы активно занимаетесь Медиалигой. Что вам в ней так нравится?

– Когда я смотрел матчи Медиалиги, было весело. Понятно, что футбола там особо нет, но подкупают открытость, стычки. Люди поэтому и смотрят. Когда смотришь со стороны, это прикольно. А когда у тебя своя команда, уже не до этого.

Выполняешь другую работу. В этом сезоне Медиалиги я ни одного матча не смотрел, кроме своей команды. Много организационных моментов. Заявки, поле, мячи, манишки, форма.

Как обычная команда, только все это надо снимать. С Георгием (президент «ББ» и защитник «Спартака» Георгий Джикия – прим. Sports.ru) занимаемся формированием состава. На какие-то дела взяли администратора, а так активно принимаем участие.

Смотрим ролики, которые сняли ребята. Полностью вовлечены. Мы сейчас вылетели, будем готовиться к третьему сезону, и нужно морально отдохнуть, взять паузу, – сказал Соболев.