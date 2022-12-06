Будаков о Гогниеве: «Это прям тренер для медиафутбола. Человек при счете 6:0 радуется голу, как будто ЛЧ выиграл»

Защитник «Спартака» и президент «Бей Беги» Георгий Джикия и голкипер «ББ» Александр Будаков обсудили, кто бы смог стать тренером в Winline Медиалиге.

Будаков: «Спартак Гогниев, ты видел, как человек радуется голу?»

Джикия: «Слушай, я видел. У нас с ними была недавно игра, мы играли на «Открытии». У нас был с ними тур. Лично не знаком, но, конечно, видел, как и «Аланию» тренировал, как сейчас «Химки».

Будаков: «Ты видел, как человек при счете 6:0 радуется голу, как будто ЛЧ выиграл. Кстати, сейчас не в обиду Сереге Горелову будет сказано, это прям тренер для медиафутбола».

Представляешь, выходит Чудо Малой (игрок Михаил Чудаков – прим. Sports.ru) и забивает гол, и Гогниев на коленях катится, орет. Мне кажется, это прям интересно было бы.

Я Спартака хорошо знаю, мы вместе играли. Причем он на самом деле такой. Он как бы не играет в тренера, он прям живет такими эмоциями».

Джикия: «Ну, мы лично не знакомы, поэтому тяжело комментировать это».

Беседа опубликована на ютуб-канале Александра Будакова.