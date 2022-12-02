Соболев и Джикия сыграют за свою медийную команду. Александр будет вратарем

и сыграют за свою медиафутбольную команду.

Футболисты осенью создали клуб «Бей Беги», который дебютировал во втором сезоне .

Оба игрока регулярно посещали матчи команды, но сами на поле пока не выходили.

«3 декабря мы хотим провести товарищеский матч, где сами хотим сыграть за команду.

Александр хочет сыграть на воротах, осуществить мечту детства. Он думает, что у него есть навыки вратаря. А я сыграю в поле», – рассказал Джикия.

3 декабря сыграет с , за который в Медиалиге выступал .