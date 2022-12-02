Соболев и Джикия сыграют за свою медийную команду. Александр будет вратарем
Георгий Джикия и Александр Соболев сыграют за свою медиафутбольную команду.
Футболисты «Спартака» осенью создали клуб «Бей Беги», который дебютировал во втором сезоне Winline Медиалиги.
Оба игрока регулярно посещали матчи команды, но сами на поле пока не выходили.
«3 декабря мы хотим провести товарищеский матч, где сами хотим сыграть за команду.
Александр хочет сыграть на воротах, осуществить мечту детства. Он думает, что у него есть навыки вратаря. А я сыграю в поле», – рассказал Джикия.
3 декабря «Бей Беги» сыграет с Reality, за который в Медиалиге выступал Денис Глушаков.
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