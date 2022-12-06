Александр Соболев: «Бей Беги» меня немножко отвлекает. Отдыхаешь от футбола»

Александр Соболев рассказал, как медиафутбольный клуб «Бей Беги» помогает ему в профессиональной карьере.

«У нас сейчас в Медиалиге есть «Бей Беги», и я могу сказать, что это немножко отвлекает. Ты переключаешься на какие-то моменты о футболе. И это лучше, ну для меня лично. Отдыхаешь от футбола.

Потому что, если взять Кубок, финал с «Динамо», у нас через два дня финал, а мы с Джикией команду собираем. Я о финале вообще не думал и спокойно подошел к финалу без этой всей паники. Мне это помогает.

Если бы я там не занимался этим, то, возможно, в чем-нибудь перегорел. В этом плане отвлекаешься очень сильно от футбола», – сказал нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги».