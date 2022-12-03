Соболев предложил Герману провести игру на 100 тысяч рублей между «Амкалом» и «Бей Беги»

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Президент «Бей Беги» Александр Соболев предложил основателю «Амкала» Герману Эль Класико провести товарищескую игру на 100 тысяч рублей.

«Герман, короче, в двух словах. Сегодня играли товарку с Reality. Все на лайте, такие друзья якобы. Никакой крови, мяса, эмоций.

В общем, давай 6-го числа спокойненько на соточку сыграем. Так сказать, завершить сезон и спокойно пойти к победившей команде в ресторан.

За ты или против? Ответ, пожалуйста, побыстрее», – сказал Соболев в телеграм-канале «ФК Бей Беги».

Товарищеская игра между «Бей Беги» и «Амкалом» запланирована на 6 декабря.

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