Соболев предложил Герману провести игру на 100 тысяч рублей между «Амкалом» и «Бей Беги»
Президент «Бей Беги» Александр Соболев предложил основателю «Амкала» Герману Эль Класико провести товарищескую игру на 100 тысяч рублей.
«Герман, короче, в двух словах. Сегодня играли товарку с Reality. Все на лайте, такие друзья якобы. Никакой крови, мяса, эмоций.
В общем, давай 6-го числа спокойненько на соточку сыграем. Так сказать, завершить сезон и спокойно пойти к победившей команде в ресторан.
За ты или против? Ответ, пожалуйста, побыстрее», – сказал Соболев в телеграм-канале «ФК Бей Беги».
Товарищеская игра между «Бей Беги» и «Амкалом» запланирована на 6 декабря.
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