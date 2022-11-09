Джикия о прозвище Соболева «Дельфин»: «У него из-за спины вода выходит»

Георгий Джикия объяснил, почему Александра Соболева называют дельфином.

Футболисты «Спартака», которые в этом сезоне руководят клубом Winline Медиалиги «Бей Беги», обсудили свои прозвища с третьим боссом команды Ираклием.

Соболев: Мне говорят, что я дельфин.

Ираклий: А из-за чего так говорят?

Джикия: У него из-за спины вода выходит. У него дырка здесь, на спине.

Ираклий: Он дельфин, а ты акула, получается?

Соболев: Он медвежонок. Или мамонт.

Джикия: Я Георгий Тамазович. A.K.A. Георгий. A.K.A. Джи.

Соболев: Я когда в «Спартак» перешел, мне позвонили, сказали: «Присмотри за Георгием».

Джикия: Веришь ему? Столько звонков мне было, я думал, кто к нам приезжает, кто такой Александр Соболев? Кто только ни звонил: «Присмотрите за ребенком».