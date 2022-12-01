«Между финалом за 2Drots и матчем Звезд Кубка России я выберу 2Drots». Кутуз о матче Звезд Кубка России

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Форвард 2Drots Кутуз прокомментировал приглашение сыграть в матче Звезд Кубка России.

– Появились новости, что от Амкала Герман и Сибскана не будут принимать участие в этом матче. Вы вышли в финал МФЛ: что выбираешь?

– Пацаны, ну вы же сами понимаете. Это, конечно, очень приятно, что меня вызвали на этот матч звезд, я очень хотел сыграть там. Всё-таки Промес, я болею за «Спартак», это мой любимый игрок в «Спартаке», я хотел поиграть с ним на одном поле, это огромный кайф.

Не понимаю, почему матч так поставили, видимо не было другого времени, поэтому в один день с финалом. Между финалом за 2Drots и матчем Звезд Кубка России я выберу 2Drots, даже и в мыслях другого решения не было, поэтому, кто там будет играть из медиафутболистов – не понятно», – заявил Кутуз телеграм-каналу Sugar FIFA.

Ранее стало известно, что из приглашенных Маменко, Гасилина, Германа и Сибсканы от Амкала, сыграет только Маменко и Гасилин.

От 2Drots были приглашены Кутуз, Эдамс и Алекс Стиль.

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