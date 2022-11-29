Матч звезд Кубка с Промесом, Суторминым и Пиняевым пройдет 3 декабря. Будут игра в формате «5 на 5» и челленджи

3 декабря состоится первый в истории матч звезд Фонбет Кубка России.

В показательной игре примут участие ( ), Алексей Сутормин ( ), ( ), Алексей Гасилин и другие яркие представители любительских команд и медиаклубов, принявших участие в Кубке России.

Матч пройдет в формате «5 на 5» два тайма по 15 минут. Его в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»

Команды не только сыграют шоу-матч, но и выполнят несколько челленджей. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

В тот же день состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка России.