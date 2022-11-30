«Посыл Сибсканы: Промесу и Пиняеву заплатили, а мне нет». Егоров об отказе Андрея участвовать в Матче звезд Кубка России

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Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал отказ капитана «Амкала» Андрея Сибсканы участвовать в Матче всех звезд Фонбет Кубка России

«Посыл от Сибсканы такой: Промесу или Пиняеву за эту активацию, наверное, заплатили, а мне нет.

Участвовать с ними в челленджах бесплатно не интересно. Играть «5 на 5» тоже. Только серьезный футбол.

Ну, такое», – написал Егоров в своем телеграм-канале «Едим спорт/Дмитрий Егоров».

Сибскана отказался участвовать в Матче звезд Кубка России: «Я узнал подробности: челленджи, формат «5 на 5». Мне это неинтересно»

Матч звезд Кубка с Промесом, Суторминым и Пиняевым пройдет 3 декабря.

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