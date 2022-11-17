На Матч звезд Кубка России приглашены игроки 2Drots и «Амкала»

Медиафутбольные клубы получили приглашения своих игроков на Матч всех звезд Фонбет Кубка России.

В «Амкал» пришло письмо-приглашение на игру для Германа Эль Класико, Сибсканы и Алексея Гасилина.

Ранее аналогичное приглашение пришло в 2Drots.

«Амкал» и 2Drots сыграли в этом году на первых стадиях Кубка России, получив приглашение от РФС. «Амкал» дошел до 3-го раунда, 2Drots – до 2-го. Оба клуба выбыли из турнира, проиграв в серии пенальти.

Скриншот письма был опубликован в телеграм-канале El Classico band.