Райзен о выбежавших по поле фанатах: «Тут спрос с каждого, кто лично выбегал. Этого не должно быть!»

Босс «БроукБойз» Райзен прокомментировал ситуацию с выбежавшими на поле болельщиками после матча 1/2 финала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» (2:0).

– Когда фанаты выбежали, ты кричал: «Гондоны малолетние»?

– Что в этом хорошего? Они остались без финала. Ты считаешь, что это прикольно, когда тип выбегает на поле и с довольным лицом начинает у меня фотографию просить? Это нормально, по-твоему? Есть правила, вам говорят, что не нужно выбегать на поле. Это история, в которой упадет один человек, а на него сверху 200.

Это не весело. Это говорит о культуре. Я здесь 24 года прожил, я знаю про что говорю. Я так и знал, что эти стюарды не помогут. Так не ведут себя. Я понимаю, у нас медиафутбол, мы выходим на поле, но это развлечение. Представляешь, если во время реслинга каждый выбежит на 100-тысячный стадион или сколько они там в Америке собирают?

Такого не должно быть. То, что они сейчас сделали, – оставили болельщиков просто без финала. Я не знаю, как это Коля (президент МФЛ Николай Осипов – прим. Sports.ru) будет разруливать. Они выбежали на натуральный газон. Если они об этом не думают, если их родители не учат, как себя вести, это их проблемы.

– Краснодар в этом плане очень трепетно подходит к вопросу?

– Я просто в Питере два великолепных года прожил, мне очень нравился этот город. Я бы там еще больше прожил, просто все дело в том, что там холодно очень. Здесь большой плюс – погода. Но, может быть, она где-то расслабляет.

– Как думаешь, скорее всего, болельщиков будет меньше или просто охрану усилят?

– Я бы, честно сказать, на месте организаторов вопросы серьезные поднимал. Так себя не ведут. Тут спрос не должен быть со службы охраны и прочее. Понятно, что служба охраны ни на одном чемпионате мира никогда не справится, если что. Тут спрос с каждого, кто лично выбегал. Этого не должно быть!» – сказал Райзен телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.