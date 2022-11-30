Райзен о выбежавших на поле фанатах: «Нигде не выбегали, а вы, гондоны, повыбегали! Колхозники малолетние!»

Райзен возмутился выходом болельщиков на поле после полуфинала 2Drots – «Деньги» (2:0).

Толпа фанатов выбежала на газон, чтобы отпраздновать выход «дротов» в финал.

Руководитель , также находившийся на поле, эмоционально обратился к толпе.

«Нигде не выбегали, а вы, гондоны, повыбегали! Колхозники малолетние! Че, вам весело?! Ушли нахер!» – приводит слова телеграм-канал «Лига медиафутбол».