Райзен о выбежавших на поле фанатах: «Нигде не выбегали, а вы, гондоны, повыбегали! Колхозники малолетние!»
Райзен возмутился выходом болельщиков на поле после полуфинала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» (2:0).
Толпа фанатов выбежала на газон, чтобы отпраздновать выход «дротов» в финал.
Руководитель «БроукБойз», также находившийся на поле, эмоционально обратился к толпе.
«Нигде не выбегали, а вы, гондоны, повыбегали! Колхозники малолетние! Че, вам весело?! Ушли нахер!» – приводит слова Райзена телеграм-канал «Лига медиафутбол».
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