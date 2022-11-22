Дьяков ответил Шеплякову, выложив скрин новости со Sports.ru: «Надо уметь читать и понимать мысль, а не нести бред и куда-то посылать»

Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков прокомментировал слова вратаря «Денег» Александра Шеплякова.

Александр нелестно высказался о боссе «Броуков» Райзене и капитане команды Дьякове.

Виталий отреагировал, опубликовав у себя в телеграм-канале скриншот с новостью Sports.ru со словами Шеплякова.

«Вот пишет вратарь ФК «Денег». Необразованность человека говорит о многом, потому что надо уметь читать и понимать, что там написано!

1) Четко было написано: «ФК «Деньги» с победой!»

2) Никто не ноет и ни на что не жалуется. Раз мы проиграли, то были недостаточно хороши в этот день.

3) То, что состав у нас сильнее, об этом говорит количество профессиональных игроков, поигравших на высоком уровне, в нашей команде. И не только профессиональных игроков.

4) То, что мы проиграли с таким составом и подбором игроков, говорит о том, что ФК «Деньги» – молодцы, хорошо сыграли.

5) А вот их вратарю надо уметь читать и понимать мысль, а не нести бред и кого-то куда-то посылать, потому что можешь туда же и сам быть послан», – написал Виталий в своем телеграм-канале «Лорд Дьяков».

проиграли «Деньгам» (0:1) в 1/4 финала Winline Медиалиги.