Дьяков ответил Шеплякову, выложив скрин новости со Sports.ru: «Надо уметь читать и понимать мысль, а не нести бред и куда-то посылать»
Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков прокомментировал слова вратаря «Денег» Александра Шеплякова.
Александр нелестно высказался о боссе «Броуков» Райзене и капитане команды Дьякове.
Виталий отреагировал, опубликовав у себя в телеграм-канале скриншот с новостью Sports.ru со словами Шеплякова.
«Вот пишет вратарь ФК «Денег». Необразованность человека говорит о многом, потому что надо уметь читать и понимать, что там написано!
1) Четко было написано: «ФК «Деньги» с победой!»
2) Никто не ноет и ни на что не жалуется. Раз мы проиграли, то были недостаточно хороши в этот день.
3) То, что состав у нас сильнее, об этом говорит количество профессиональных игроков, поигравших на высоком уровне, в нашей команде. И не только профессиональных игроков.
4) То, что мы проиграли с таким составом и подбором игроков, говорит о том, что ФК «Деньги» – молодцы, хорошо сыграли.
5) А вот их вратарю надо уметь читать и понимать мысль, а не нести бред и кого-то куда-то посылать, потому что можешь туда же и сам быть послан», – написал Виталий в своем телеграм-канале «Лорд Дьяков».
«БроукБойз» проиграли «Деньгам» (0:1) в 1/4 финала Winline Медиалиги.
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