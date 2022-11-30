Толпа фанатов выбежала на поле после полуфинала Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги»

Толпа болельщиков выбежала на поле после финального свистка в полуфинальном матче Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» (2:0).

Фанаты праздновали с «дротами» победу и фотографировались с игроками.

В первом полуфинале «Родина Медиа» накануне обыграла «На Спорте» (1:1, 7:6 буллиталити).

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.