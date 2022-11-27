Райзен – Некиту о «Персоне года»: «Какие просмотры, тут все другими цифрами измеряют. У тебя нет к ним доступа»

Райзен отреагировал на включение в число номинантов на премию «Персона года» в медиафутболе.

Также руководитель ответил Некиту, которого возмутило отсутствие в списке претендентов представителей 2Drots.

«Без вопросов, мы [с Дмитрием Егоровым] персона года в медиафутболе.

Сорри, конечно, деятели и создатели, но мы RUN MEDIAFOOTBALL 2k22.

Остальные то в тени, то не в тени, а мы в свою очередь стабильно бежим по дистанции марафон.

Братан, какие просмотры, в этой игре все другими цифрами измеряют, тебе их, Некит, не посчитать, у тебя нет к ним доступа, мэээн.

А что касается движения, я рад тому, как все идет, мне ничего не давалось легко в жизни, а здесь все складывается максимально сложно, я в этом виноват сам, и это точка роста, точка, где надо выруливать себя из этого пике.

Но мы делаем, проигрываем и побеждаем, расстраиваемся и радуемся, рыдаем и мотивируем – мы наполняем.

Сорри, но я и есть медиафутбол», – написал Артем в своем телеграм-канале.

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