Райзен – Некиту о «Персоне года»: «Какие просмотры, тут все другими цифрами измеряют. У тебя нет к ним доступа»
Райзен отреагировал на включение в число номинантов на премию «Персона года» в медиафутболе.
Также руководитель «БроукБойз» ответил Некиту, которого возмутило отсутствие в списке претендентов представителей 2Drots.
«Без вопросов, мы [с Дмитрием Егоровым] персона года в медиафутболе.
Сорри, конечно, деятели и создатели, но мы RUN MEDIAFOOTBALL 2k22.
Остальные то в тени, то не в тени, а мы в свою очередь стабильно бежим по дистанции марафон.
Братан, какие просмотры, в этой игре все другими цифрами измеряют, тебе их, Некит, не посчитать, у тебя нет к ним доступа, мэээн.
А что касается движения, я рад тому, как все идет, мне ничего не давалось легко в жизни, а здесь все складывается максимально сложно, я в этом виноват сам, и это точка роста, точка, где надо выруливать себя из этого пике.
Но мы делаем, проигрываем и побеждаем, расстраиваемся и радуемся, рыдаем и мотивируем – мы наполняем.
Сорри, но я и есть медиафутбол», – написал Артем в своем телеграм-канале.
Комментарии