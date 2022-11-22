Станос: «Меня Егоров раздражал больше, чем мой «брат» Райзен. Но, в отличие от Артема, он подошел и пожал руку»

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Президент «Денег» Станислав Малиев остался недоволен поведением боссов «Броуков» Райзена.

«До матча со всех дыр интернета мы слышали, как Райзен то и дело рассказывал о том, насколько они сильнее, какие планы на финал и насколько наши «дровосеки» им не соперники. Этим он нам даже помог в каком-то смысле, еще больше зарядить команду на борьбу.

Я повторял не раз, что я готов проиграть. В этом нет ничего зазорного. Я ненавижу проигрывать, но я готов к этому. Всегда кто-то сильнее в спорте: кто-то лучше готов, лучше мотивирован, сильнее хочет, готов больше переступать через усталость и боль ради цели. Но вот вам пример, я это не озвучивал. Меня Егоров раздражал всегда больше, чем мой «братский» Райзен. Для меня Артем и персонаж «Райзен» – это разные люди.

Моя личная неприязнь к Егорову длится уже давно. Мы оба знаем почему, и не раз это обсуждали. Но вот заканчивается матч. Райзен уходит с поля, а Дмитрий спускается с трибуны, подходит ко мне, жмет руку, хвалит мою команду и благодарит за матч. Не мой «брат» Райзен, а Дмитрий Егоров.

Ни слова о том, что это они проиграли, а не мы выиграли. Ни слова о том, что это у них не получилось что-то, а просто сказал: «Вы были сильнее сегодня». Сюда же могу добавить и Соснина, и, как ни странно, Серегу Давыдова. Оба тоже не ныли о том, что это они нам слили, а объективно признали, что мы победили, потому что были именно сильнее в этот день. В отличии от Дьяка, моего «брата» Райзена и остальных «профессионалов».

Вернемся к руководству «Броуков». Я не могу сказать, что это поменяло мое отношение к Егорову. Дима много уже натворил лишнего людям, с которыми дружил, и отношения к себе одним поступком не поменять. Кстати, я себя тоже к ангелам не отношу. Я далек от образа человека, с которого нужно брать пример. Хорошим человеком себя никогда не называл.

В любом случае Райзену хочу напомнить одно правило: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Желаю удачи в решении новых задач по смене ориентиров и направлений в очередной раз. Не удивлюсь, увидев его в какой-нибудь новой команде.

Или, например, слияние «Броуков» с «Титаном» на 3-й сезон МФЛ, что, конечно же, он назовет медиаориентиром. Схема всегда одна и та же в его бизнес схемах. А Диме спасибо, и желаю здоровья его бабушке, которая была на матче. А нас ждет 1/2 финала в Краснодаре против самураев», – написал Станос в своем телеграм-канале.

«Деньги» обыграли «Броуков» (1:0) в 1/4 финала Медиалиги. В полуфинале они встретятся с 2Drots. Матч состоится 30 ноября в Краснодаре. Начало – 19:00.

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