«Кайф в том, чтобы хотеть сильно выиграть, потом проиграть так, чтобы не хотеть жить». Райзен о поражении от «Денег»

Босс «Броуков» Райзен успокоился после поражения от «Денег» в 1/4 финала Winline Медиалиги (0:1).

«Да нормально уже. Никуда не деться. Проиграли и проиграли. В следующем году еще поиграем и посмотрим, что там будет.

В этом весь смысл, понимаете? Весь кайф не в том, чтобы выигрывать. Весь кайф в том, чтобы хотеть сильно выиграть, потом проиграть так, чтобы не хотеть жить и потом снова захотеть жить. В этом весь прикол.

На пиках вы не видите ничего, а вот там на глубине надо потрогать дно. Я его потрогал, теперь готов плыть вверх», – сказал Райзен телеграм-каналу Bella news.

Райзен выдал эмоциональную речь в раздевалке после поражения от «Денег» и вылета из плей-офф.