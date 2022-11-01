Тигиев восстановится к бою с Олегом Майами: «Я ему голову сожру»

Георгий Тигиев рассказал о восстановлении после травмы и о бое с Олегом Майами.

– Я сделал МРТ, первоначальный диагноз не подтвердился. Я думал, у меня отрыв мышцы, но он не полный, поэтому восстановление займет от двух до трех недель максимум.

Надеюсь, что к четвертьфиналу Медиалиги я буду готов.

– Многих интересует, бой с Олегом Майами еще в силе?

– А что интересует, будет бой или не будет? А почему он не должен быть?

– Ну, ты же травму получил.

– Да не.

– У вас бой в стойке или вместе с партером?

– Я даже не знаю, мне без разницы. Да я ему голову сожру, 100%, – сказал защитник «БроукБойз» в интервью клубному телеграм-каналу.

Тигиев и Олег Майами встретились и обсудили предстоящий бой: «Я тебя схаваю, брат»

Бой Олега Майами и Тигиева состоится 10 декабря в «Лужниках»