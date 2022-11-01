Тигиев восстановится к бою с Олегом Майами: «Я ему голову сожру»
Георгий Тигиев рассказал о восстановлении после травмы и о бое с Олегом Майами.
– Я сделал МРТ, первоначальный диагноз не подтвердился. Я думал, у меня отрыв мышцы, но он не полный, поэтому восстановление займет от двух до трех недель максимум.
Надеюсь, что к четвертьфиналу Медиалиги я буду готов.
– Многих интересует, бой с Олегом Майами еще в силе?
– А что интересует, будет бой или не будет? А почему он не должен быть?
– Ну, ты же травму получил.
– Да не.
– У вас бой в стойке или вместе с партером?
– Я даже не знаю, мне без разницы. Да я ему голову сожру, 100%, – сказал защитник «БроукБойз» в интервью клубному телеграм-каналу.
Тигиев и Олег Майами встретились и обсудили предстоящий бой: «Я тебя схаваю, брат»
Бой Олега Майами и Тигиева состоится 10 декабря в «Лужниках»
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