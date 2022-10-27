Тигиев пропустит остаток сезона Winline Медиалиги из-за травмы

Игрок «БроукБойз» Александр Тутов рассказал о состоянии одноклубника Георгия Тигиева.

– Как там с Тигой? Какие прогнозы у него?

– Тига сейчас лечится, на днях поедет на МРТ. Однозначно он выбыл на три недели, я думаю, что турнир для него закончен. Но на все 100% можно будет сказать после МРТ.

По первым ощущениям и с его слов – больше похоже на разрыв мышцы. Но будем надеться, что обошлось частичным повреждением, – сказал Александр телеграм-каналу «БроукБойз».

Напомним, что Тигиев получил повреждение в матче 6-го тура с «Родиной Медиа».