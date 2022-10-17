Бой Олега Майами и Тигиева состоится 10 декабря в «Лужниках»
Назначена дата боя между Олегом Майами и Георгием Тигиевым.
Поединок форварда «На Спорте» и защитника «БроукБойз» состоится 10 декабря в «Лужниках».
Об этом представители «Броуков» сообщили на сегодняшнем стриме Winline Медиалиги.
О предстоящем бое стало известно на прошлой неделе. Футболисты встретились в октагоне и устроили небольшую перепалку.
Организатором поединка является промоушен «Наше дело».
Конфликт футболистов начался летом этого года. Защитник «Броуков» решил заступиться за президента своего клуба Райзена, которого Майами ударил на одной из конференций.
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