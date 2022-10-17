Бой Олега Майами и Тигиева состоится 10 декабря в «Лужниках»

Назначена дата боя между Олегом Майами и Георгием Тигиевым.

Поединок форварда и защитника состоится 10 декабря в «Лужниках».

Об этом представители «Броуков» сообщили на сегодняшнем стриме Winline Медиалиги.

О предстоящем бое стало известно на прошлой неделе. Футболисты встретились в октагоне и устроили небольшую перепалку.

Организатором поединка является промоушен .

Конфликт футболистов начался летом этого года. Защитник «Броуков» решил заступиться за президента своего клуба Райзена, которого Майами ударил на одной из конференций.