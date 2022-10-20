Тигиев и Олег Майами встретились и обсудили предстоящий бой: «Я тебя схаваю, брат»
Бой Олега Майами и Тигиева состоится 7 или 10 декабря.
Нападающий «На Спорте» Олег Майами и защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев обсудили предстоящий поединок с журналисткой Яной Ромашкиной.
Яна: Наконец-то ребята надают друг другу по морде по правилам ММА. Правда, когда состоится этот бой, пока неизвестно. Даже сами парни еще не могут определиться.
Тига: Кто знает? Может быть, мы уже сегодня подеремся?
Яна: Серьезно?
Тига: Я же непредсказуемый, Олег.
Олег: Мы же согласились на это для того, чтобы здесь не разводить.
Тига: А зачем ты говоришь: «Спасибо, зато у него будет на что жить»?
Олег: И у меня будет на что жить.
Тига: Тогда сказал бы, что у меня тоже.
Яна: Бой состоится 10 декабря!
Олег: Нет, пораньше.
Яна: Почему? Тига говорит, что 10 декабря.
Олег: 7 декабря! Я не имею опыта совершенно. А ты имеешь опыт в ринге?
Тига: Не только в ринге.
Олег: А я нет!
Яна: А как ты драться собрался?
Олег: Буду готовиться, а что делать? Это новый опыт.
Яна: Переживаешь немножко?
Олег: Переживаю.
Яна: А ты переживаешь?
Тига: Нет!
Олег: Слушай, конечно же, я к этому подхожу ответственно.
Тига: Ты тренируешься, уже начал?
Олег: Потихонечку.
Тига: ##### (блин), нет, я тебя съем просто!
Олег: У меня сейчас тяжелый режим.
Яна: Сначала надо определиться 7-го или 10-го числа.
Олег: Кто кого съест, мы в раундах решим.
Тига: Нет, брат, я тебя схаваю, ты чего?
Олег: Может, тогда не будет проводить его, если ты так считаешь? Я совершенно так не считаю!
Яна: Я переживаю за тебя, на самом деле.
Олег: Может быть, переживания имеют место быть, тем более, что я никогда не дрался.
Яна: У тебя нос красивый, не сломан.
Олег: Ничего страшного, я же мужчина.
Тига: А я что?
Яна: А у тебя он сломан раз пять, наверное.
Олег: Слушай, мы же, в первую очередь, мужчины. Я этого опыта не боюсь.
Яна: Впрочем, неважно, какого числа состоится этот бой: 7 или 10 декабря. Самое главное, чтобы парни не дали заднюю и вышли в клетку. Решили этот скандал, наконец-то его закончили.
Видео встречи футболистов были опубликовано в телеграм-каналы Ромашкиной.
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