Тигиев и Олег Майами встретились и обсудили предстоящий бой: «Я тебя схаваю, брат»

Бой Олега Майами и Тигиева состоится 7 или 10 декабря.

Нападающий Олег Майами и защитник Георгий Тигиев обсудили предстоящий поединок с журналисткой Яной Ромашкиной.

Яна: Наконец-то ребята надают друг другу по морде по правилам ММА. Правда, когда состоится этот бой, пока неизвестно. Даже сами парни еще не могут определиться.

Тига: Кто знает? Может быть, мы уже сегодня подеремся?

Яна: Серьезно?

Тига: Я же непредсказуемый, Олег.

Олег: Мы же согласились на это для того, чтобы здесь не разводить.

Тига: А зачем ты говоришь: «Спасибо, зато у него будет на что жить»?

Олег: И у меня будет на что жить.

Тига: Тогда сказал бы, что у меня тоже.

Яна: Бой состоится 10 декабря!

Олег: Нет, пораньше.

Яна: Почему? Тига говорит, что 10 декабря.

Олег: 7 декабря! Я не имею опыта совершенно. А ты имеешь опыт в ринге?

Тига: Не только в ринге.

Олег: А я нет!

Яна: А как ты драться собрался?

Олег: Буду готовиться, а что делать? Это новый опыт.

Яна: Переживаешь немножко?

Олег: Переживаю.

Яна: А ты переживаешь?

Тига: Нет!

Олег: Слушай, конечно же, я к этому подхожу ответственно.

Тига: Ты тренируешься, уже начал?

Олег: Потихонечку.

Тига: ##### (блин), нет, я тебя съем просто!

Олег: У меня сейчас тяжелый режим.

Яна: Сначала надо определиться 7-го или 10-го числа.

Олег: Кто кого съест, мы в раундах решим.

Тига: Нет, брат, я тебя схаваю, ты чего?

Олег: Может, тогда не будет проводить его, если ты так считаешь? Я совершенно так не считаю!

Яна: Я переживаю за тебя, на самом деле.

Олег: Может быть, переживания имеют место быть, тем более, что я никогда не дрался.

Яна: У тебя нос красивый, не сломан.

Олег: Ничего страшного, я же мужчина.

Тига: А я что?

Яна: А у тебя он сломан раз пять, наверное.

Олег: Слушай, мы же, в первую очередь, мужчины. Я этого опыта не боюсь.

Яна: Впрочем, неважно, какого числа состоится этот бой: 7 или 10 декабря. Самое главное, чтобы парни не дали заднюю и вышли в клетку. Решили этот скандал, наконец-то его закончили.

Видео встречи футболистов были опубликовано в телеграм-каналы Ромашкиной.