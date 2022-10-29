Босс «Бей Беги» Ираклий хочет выйти на бой с Майами вместо травмированного Тигиева

Теги Георгий Тигиев Медиалига БроукБойз На Спорте Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Президент «Бей Беги» Ираклий Строго a.k.a.Ricardo Quaresma заявил, что хочет выйти на бой против нападающего «На Спорте» Олега Майами вместо травмированного Георгия Тигиева.

«Что касается конфликта с Олежкой Подмосковье. У Тиги (Георгий Тигиев, защитник «БроукБойз» – прим. Sports) травма, если я не ошибаюсь. Он не выйдет на бой. Я хочу заменить человека и выскочить с Олежкой Подмосковье a.k.a. кто он там, не знаю. 

Очень хочу. Пипец как хочу. Олежка, готовься» – сказал Ираклий в своем телеграм-канале IkaStrogo.

Тигиев получил травму бедра в матче 6-го тура Winline Медиалиги против «Родины Медиа» (1:2).

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