Босс «Бей Беги» Ираклий хочет выйти на бой с Майами вместо травмированного Тигиева

Президент «Бей Беги» Ираклий Строго a.k.a.Ricardo Quaresma заявил, что хочет выйти на бой против нападающего «На Спорте» Олега Майами вместо травмированного Георгия Тигиева.

«Что касается конфликта с Олежкой Подмосковье. У Тиги (Георгий Тигиев, защитник «БроукБойз» – прим. Sports) травма, если я не ошибаюсь. Он не выйдет на бой. Я хочу заменить человека и выскочить с Олежкой Подмосковье a.k.a. кто он там, не знаю.

Очень хочу. Пипец как хочу. Олежка, готовься» – сказал Ираклий в своем телеграм-канале IkaStrogo.

Тигиев получил травму бедра в матче 6-го тура Winline Медиалиги против «Родины Медиа» (1:2).