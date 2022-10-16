Олег Майами о бое с Тигиевым: «Он может меня благодарить: ему будет, на что жить»

Игрок «На Спорте» Олег Майами рассказал о предстоящем бое с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиевым.

– Хотелось бы узнать насчет боя с Тигиевым...

– Нет, не хочу комментировать. Бой будет. Можете перестать задавать вопросы: «А будет ли бой?»

– Когда?

– Все узнаете. Бой будет.

– Готовишься?

– Конечно.

– Насколько ты сейчас готов?

– Нет, я пока не готов. Конечно же, это первый опыт. Это и психология, и физика. Признаю, что я не боец.

Я в хорошей физической форме, но предстоит еще много работы. Но, думаю, Тигиев счастлив. Он может меня благодарить, ведь ему будет, на что жить.

– Боя ждать в этом году?

– Конечно, в этом, – отметил Олег Майами в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

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