Олег Майами о бое с Тигиевым: «Он может меня благодарить: ему будет, на что жить»
Игрок «На Спорте» Олег Майами рассказал о предстоящем бое с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиевым.
– Хотелось бы узнать насчет боя с Тигиевым...
– Нет, не хочу комментировать. Бой будет. Можете перестать задавать вопросы: «А будет ли бой?»
– Когда?
– Все узнаете. Бой будет.
– Готовишься?
– Конечно.
– Насколько ты сейчас готов?
– Нет, я пока не готов. Конечно же, это первый опыт. Это и психология, и физика. Признаю, что я не боец.
Я в хорошей физической форме, но предстоит еще много работы. Но, думаю, Тигиев счастлив. Он может меня благодарить, ведь ему будет, на что жить.
– Боя ждать в этом году?
– Конечно, в этом, – отметил Олег Майами в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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