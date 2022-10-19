Тигиев о провокациях в медиафутболе: «Я устал от этого всего, меня это #######»

Защитник Георгий Тигиев высказался о прошедшей игре с «Амкалом» (0:0).

– Пересмотрел игру (с «Амкалом» – прим. Spots.ru) – это самая плохая игра. Если брать игру с , то там моменты, удары и т.д. А сейчас могу вспомнить только один момент с Шаюном. Ужасная игра, и, как сказал Антон Васильевич (Антон Соснин, главный тренер «Броуков – прим. Sports.ru): «Я рад, что эти 0:0 мы воспринимаем как поражение». Касательно своей игры, если оценивать по 10-балльной шкале, то 6.

– А по провокациям, что скажешь, которые были со стороны некоторых лиц?

– Я сам устал от этого всего, меня это #######. Я бы не хотел, чтобы это продолжалось. Хочется больше футбола.

– Как тебе идея с октагоном? Чтобы, если какая-то стычка, то пацаны вышли после матча друг с другом.

– Тут я плюсую, брат. Я – за. Это было бы прикольно, – рассказал Тигиев в интервью телеграмм-каналу «ФК «БроукБойз».