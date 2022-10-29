Олег Майами о переносе боя с Тигиевым: «Пока информации не поступало»
Нападающий «На Спорте» Олег Майами рассказал о возможной отмене боя с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиев, который получил травму.
– Мне кажется, люди устанут от вопроса: «Когда бой?».
– Он переносится или что?
– Нет, он будет.
– У Тиги травма? Он до конца сезона не будет играть?
– Не было информации о том, что Тига переносит бой, потому я тоже в процессе подготовки и у меня свой режим, свои планы. Пока не поступало информации, что Тига переносит бой. Если у Тиги серьезная травма, то травма есть травма. Просто, обидно, на ровном месте ее получил.
– Зато у тебя будет больше времени на подготовку.
– Это не есть хорошо. У меня уже другие планы после этого боя, поэтому не хотелось бы переносить. Но травма есть травма.
– А с кем ты работаешь? Кто в твоей команде, кто тебя готовит?
– Меня готовят обычные люди, женщины.
– Обычные люди и женщины?
– Да (смеется), – рассказал Олег Майами в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
Напомним, что Тига получил повреждение в матче 6-го тура Winline Медиалиги против «Родины Медиа».
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