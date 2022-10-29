Олег Майами о переносе боя с Тигиевым: «Пока информации не поступало»

Нападающий Олег Майами рассказал о возможной отмене боя с защитником Георгием Тигиев, который получил травму.

– Мне кажется, люди устанут от вопроса: «Когда бой?».

– Он переносится или что?

– Нет, он будет.

– У Тиги травма? Он до конца сезона не будет играть?

– Не было информации о том, что Тига переносит бой, потому я тоже в процессе подготовки и у меня свой режим, свои планы. Пока не поступало информации, что Тига переносит бой. Если у Тиги серьезная травма, то травма есть травма. Просто, обидно, на ровном месте ее получил.

– Зато у тебя будет больше времени на подготовку.

– Это не есть хорошо. У меня уже другие планы после этого боя, поэтому не хотелось бы переносить. Но травма есть травма.

– А с кем ты работаешь? Кто в твоей команде, кто тебя готовит?

– Меня готовят обычные люди, женщины.

– Обычные люди и женщины?

– Да (смеется), – рассказал Олег Майами в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Напомним, что Тига получил повреждение в матче 6-го тура Winline Медиалиги против «Родины Медиа».