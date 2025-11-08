Форвард СКА Недопекин о питании при Ларионове: «Кардинально изменили. Он сказал убрать мучное, молочку и сахар, выбирать не жирное мясо и безглютеновую продукцию»

Никита Недопекин заявил, что СКА изменил питание при Игоре Ларионове.

Нападающий СКА Никита Недопекин оценил изменения в клубе при Игоре Ларионове . Команда идет на девятом месте в Западной конференции, набрав 22 очка за 22 игры.

– С какими эмоциями восприняли новость о смене тренерского штаба СКА прошедшим летом?

– Это было очень неожиданно. Однако в итоге замена все‑таки произошла. Я очень обрадовался, что в СКА пришел не оборонительный консерватор, а Игорь Николаевич Ларионов, который пропагандирует атакующий хоккей.

Сразу появилась надежда на то, что молодым дадут шанс показать себя в КХЛ по примеру того же «Торпедо». На сборах эти ожидания оправдались. Я на 90% был уверен, что мне дадут шанс себя показать, а дальше все будет зависеть только от того, как я его использую.

– Когда состоялся ваш первый диалог с Ларионовым?

– На сборах ВХЛ Игорь Николаевич подошел ко мне и сказал, над чем надо работать, что поменять, на чем сделать акцент и так далее. Обсудили хоккей, быт, питание и внешний вид. Следующая индивидуальная беседа состоялась на следующий день после моей травмы на двусторонке СКА.

– Что он сказал о внешнем виде и питании?

– Что хоккеист должен выглядеть солидно. Из‑за травмированного голеностопа я всегда спускал щитки максимально низко, чтобы шайба в случае чего попадала именно в него. Возможно, со стороны это выглядело не эстетично, но меня волновало только собственное здоровье, поэтому не задумывался о том, как это смотрится.

Мне сказали, что так не должно быть. Если есть проблема – надо добавлять отдельную защиту. Так что мне пришлось немного подшаманить форму, чтобы она выглядела красивее. Считаю, что это правильно, потому что хоккеист не должен выглядеть неопрятно.

Питание в СКА изменили кардинально. Игорь Николаевич сказал убрать из рациона мучное, молочку (если плохо усваивается) и сахар, заменить глютеновую продукцию на безглютеновую, мясо стараться выбирать не жирное.

Сначала было тяжело есть кашу на воде, но сейчас уже привык. Все ребята в команде быстро перестроились под новые требования. Это не просто рацион питания и стиль – это идеология, которая формирует образ игрока и самой команды, – сказал Недопекин.

