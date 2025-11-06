Игорь Ларионов не хочет называть игры СКА с «Шанхаем» дерби Питера.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о противостоянии с «Шанхаем».

Сегодня СКА дома обыграл «Дрэгонс » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце.

Напомним, «Шанхай» играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге с сезона-2025/26. Ранее клуб назывался «Куньлунем».

– Хочется всех поздравить с победой. Она была непростая, но заслуженная. Благодарю болельщиков за терпение. Но не хочу говорить сейчас слишком много громких слов. Это всего лишь одна игра. А мы хотим, чтобы это происходило на регулярной основе.

Не всегда получается, но сегодня мы проявили характер и сплоченность. И вообще мы играли очень хорошо.

– Вы наверняка весь сезон ждали такое выступление от Тревора Мерфи, который сделал дубль. Как его заряжали на эту игру?

– Мы показали небольшие отрезки из первой игры с «Куньлунем» или… Да вообще неважно, как называется эта команда. Игра была довольно-таки яркая, скажу честно. Там мы подарили свои шансы сопернику. Хотя по игре, движению, рисунку, структуре она была у нас одной из лучших на начальном этапе.

И перед игрой сегодня я сказал на интервью «Матч ТВ», что не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Потому что дерби обычно проходит, когда команде 80 лет, и они находятся в одном городе. А когда команда лишь тут первые несколько месяцев, то важно, кто здесь хозяин. Естественно, здесь хозяин – это команда СКА. Это было сказано ребятам и «Матч ТВ ». И я рад, что наши хоккеисты сделали хорошо свою работу и выиграли матч, – сказал Ларионов.