  • Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»
2

Джефф Марек предложил «Эдмонтону» выменять Юусе Сароса.

Инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек заявил на подкасте Oilers Nation, что «Эдмонтону» необходимо выменять Юусе Сароса у «Нэшвилла».

30-летний голкипер провел 13 матчей в текущем сезоне, отражая в среднем 90,1% бросков. Его договор со средней годовой зарплатой 7,74 млн долларов рассчитан до 2033 года.

«Знаю, что его контракт продолжительный и дорогой, но если вы не рассматриваете Сароса, то что мы вообще тут делаем?

На месте «Эдмонтона» я присмотрелся к нему, будь то в этом сезоне или в следующем.

Сейчас клубу не нужно беспокоиться о том, что будет через много лет. Надо думать о плей-офф», – сказал Марек.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
