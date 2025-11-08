Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»

Джефф Марек предложил «Эдмонтону» выменять Юусе Сароса.

Инсайдер Daily Faceoff Джефф Марек заявил на подкасте Oilers Nation, что «Эдмонтону» необходимо выменять Юусе Сароса у «Нэшвилла ».

30-летний голкипер провел 13 матчей в текущем сезоне, отражая в среднем 90,1% бросков. Его договор со средней годовой зарплатой 7,74 млн долларов рассчитан до 2033 года.

«Знаю, что его контракт продолжительный и дорогой, но если вы не рассматриваете Сароса , то что мы вообще тут делаем?

На месте «Эдмонтона » я присмотрелся к нему, будь то в этом сезоне или в следующем.

Сейчас клубу не нужно беспокоиться о том, что будет через много лет. Надо думать о плей-офф», – сказал Марек.