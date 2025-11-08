Жаровский о Кубке Будущего: «Хотелось бы зарубиться с Канадой и США, но возможности пока нет. Спасибо, что есть Беларусь и Казахстан»

Александр Жаровский хотел бы сыграть с Канадой и США.

18-летний нападающий «Салавата Юлаева » Александр Жаровский играет за сборную России до 20 лет на Кубке Будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.

В турнире также участвуют сборная России до 18 лет, Казахстан U20 и Беларусь U20.

– С какими эмоциями вы прилетели в сборную России?

– Я приехал сюда с большим удовольствием. Всегда приятно выступать за сборную России. Это большая честь. Нужно играть с любыми соперниками, с кем возможно. Спасибо уже за то, что есть Беларусь и Казахстан. Да, хотелось бы зарубиться с канадцами и американцами, но пока нет такой возможности. Поэтому идем с тем, что есть.

– С чем связан ваш прогресс? Вы набрали 15 очков в 15 матчах КХЛ.

– Не знаю, все идет своим чередом. Работаем, занимаемся, играем с удовольствием, выполняя установки тренерского штаба.

– Вас охотно отпустили из клуба? Ведь «Салавату Юлаеву» придется играть без вас в гостях против «Нефтехимика».

– Не знаю, это надо в клубе спросить. Это же сборная! Думаю, что проблем не возникло, – сказал Жаровский.

