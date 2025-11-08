  • Спортс
Дишковский о защите СКА: «Нет задачи пропустить 0 шайб – мы нацелены на атаку. Мало забиваем в последних матчах, надо это исправлять»

Никита Дишковский оценил игру СКА в обороне.

Защитник СКА Никита Дишковский поделился мнением об игре команды в обороне. В текущем сезоне FONBET КХЛ армейцы идут на девятом месте, набрав 22 очка за 22 игры.

– За весь сезон у СКА лишь один сухой матч. Делаете упор на атаку и забываете об обороне?

– Нет, у нас нет задачи пропустить ноль шайб. Мы стараемся забить, сколько сможем. Понятно, мы будем ошибаться где‑то в обороне, потому что, как вы сказали, нацелены местами на атаку. Защитники часто подключаются, где‑то обрезы могут быть, но ничего страшного.

Мы хоть пропускаем одну‑две, но должны забивать больше, нас вратари очень много выручают, а мы пока в последних матчах мало забиваем, надо это исправлять.

– Тем не менее беспокоит ли, что уже довольно часто пропускаете по две‑три шайбы за матч?

– А я не знаю, это плохая статистика или хорошая?

– Как вы считаете?

– Ну, я считаю, одну‑две пропускать приемлемо. Это хоккей, все ошибаются, это игра ошибок. Ничего такого не вижу в том, что у нас не получается «на ноль» отстоять.

Как я сказал, мы должны просто выходить и забивать больше, чем соперник, – заявил Дишковский.

Лайпсик может вернуться в СКА. У форварда 24 очка в 54 матчах за «Сибирь» и «Автомобилист» в прошлой регулярке («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
