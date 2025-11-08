Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18 вместе с Лашаком и Станей

  • Спортс
Никита Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова».

37-летний экс-вратарь «Спартака» и «Сибири» Никита Беспалов будет исполнять роль как помощника главного тренера «Прешова», так и тренера вратарей. Ранее он провел 2 сезона в составе клуба в качестве игрока. 

Кроме того, Беспалов продолжит тренировать голкиперов юниорской сборной Словакии U18.

«Я продолжаю работать в детской академии «Прешова» и с клубом «Индианс» из города Левоча, также занимаясь вратарями. У меня есть еще детская школа, я не хочу бросать детей. Да, времени будет меньше, но я постараюсь тем детям, которые были при мне, дальше помогать. Плюс продолжу работать с юниорской сборной.

Со сборной я не езжу на турниры, так как у меня нет словацкого паспорта. Но раз в 1,5 месяца проходит вратарский сбор, организованный словацкой федерацией, и я туда приезжал.

Собираются все лучшие вратари до 18 лет, главным тренером команды является Ян Лашак (бывший вратарь СКА, «Атланта» и «Спартака» – Спортс), еще тренирует там Растислав Станя, игравший в России.

Они меня туда и позвали. Около 40 вратарей приезжает в лагерь, мы их учим, общаемся, и из этих вратарей отбираются игроки в сборные. Понятно, что работы теперь будет много, будет видно, где я буду успевать, а где нет», – сказал Беспалов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
