Форвард «Металлурга» Федоров о Кузнецове: «Большой мастер, вносит позитив и опыт. Мое мнение о нем только положительное»

18-летний нападающий «Металлурга » Михаил Федоров оценил влияние Евгения Кузнецова на команду.

– Как Евгений Кузнецов участвует в жизни команды за пределами льда?

– Он вносит большой позитив в нашу команду и тот опыт, который он приобрел за годы игры в Северной Америке. Евгений много подсказывает и ребятам постарше, и нам, молодым, кто только начинает свой путь в КХЛ. Он хочет дать максимум нашей команде. Мое мнение о нем только положительное.

– После гола с его передачи ты рассказывал, что игра с ним – особенный момент. Это ощущение остается или чуть притупляется с течением времени?

– Бывает, что наши смены совпадают и мы выходим вместе. С ним очень интересно играть. Часто пытаюсь понять, что он сделает в следующий момент, однако не всегда получается. Иногда он может внезапно отдать пас из-за ворот, как это было в моменте с моим голом. Предполагал, что он мог это сделать, но он даже не смотрел на меня в тот момент – просто отдал скрытый пас на пятак.

Это большой мастер, всегда приятно выйти с ним в одном звене. Стараюсь учиться и что-то брать себе от его игры – как он действует в углах, как входит в зону.

– Общался ли с ним об НХЛ?

– Нет.

– А в целом много ли он помогает молодым? В СКА в прошлом сезоне за Иваном Демидовым приглядывал.

– Он со всеми общается, старается помочь советом. Мы прислушиваемся, впитываем это и стараемся применить на льду? – сказал Федоров .

