Золотую медаль ЧМ-2009 продали за 9,225 млн рублей на аукционе. Экс-менеджер сборной России Попов говорил, что хочет помочь семье сына, погибшего на СВО

Золотую медаль ЧМ-2009 продали за 9,225 млн рублей на аукционе.

Бывший менеджер сборной России по хоккею Павел Попов продал золотую медаль чемпионата мира 2009 года на аукционе «Литфонда». Стоимость лота составила 9 225 000 рублей, включая комиссию аукционного дома (23%).

Также из коллекции Попова были проданы часы Hublot, специально изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 году; две модели часов, выпущенных к 85‑летию ЦСКА; часы, изготовленные по заказу ФХР в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Сумма всех лотов составила 12 213 900 рублей с учетом комиссии.

Ранее Попов заявлял , что все вырученные средства направит на помощь семье сына – бывшего игрока КХЛ Дмитрия Попова, который погиб на СВО.

Павел Попов о продаже золотой медали ЧМ-2009: «Мой сын пошел добровольцем на фронт и погиб. Он награжден орденом Мужества, медалью за отвагу и Георгиевским крестом»