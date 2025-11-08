Золотую медаль ЧМ-2009 продали за 9,225 млн рублей на аукционе. Экс-менеджер сборной России Попов говорил, что хочет помочь семье сына, погибшего на СВО
Бывший менеджер сборной России по хоккею Павел Попов продал золотую медаль чемпионата мира 2009 года на аукционе «Литфонда». Стоимость лота составила 9 225 000 рублей, включая комиссию аукционного дома (23%).
Также из коллекции Попова были проданы часы Hublot, специально изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 году; две модели часов, выпущенных к 85‑летию ЦСКА; часы, изготовленные по заказу ФХР в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.
Сумма всех лотов составила 12 213 900 рублей с учетом комиссии.
Ранее Попов заявлял, что все вырученные средства направит на помощь семье сына – бывшего игрока КХЛ Дмитрия Попова, который погиб на СВО.
Павел Попов о продаже золотой медали ЧМ-2009: «Мой сын пошел добровольцем на фронт и погиб. Он награжден орденом Мужества, медалью за отвагу и Георгиевским крестом»