«Сочи» заплатил «Металлургу» 1000 рублей за права на Самсонова (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сочи » заплатил «Металлургу » 1000 рублей за права на Илью Самсонова. Позднее 28-летний голкипер подписал контракт на 2 года с новым клубом.

Самсонов провел 3 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ, в которых отражал в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Вегас».

