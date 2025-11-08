18-летний Миса из «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за травмы. Второй номер драфта-2025 набрал 3 очка за 7 игр в НХЛ
Майкл Миса выбыл на несколько недель из-за травмы.
18-летний нападающий «Сан-Хосе» Майкл Миса выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, полученной на тренировке.
Второй номер драфта-2025 провел в текущем сезоне НХЛ 7 матчей и набрал 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 11:44.
18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?» Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере, и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще?»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Mercury News
