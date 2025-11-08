Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Осталось 40 шайб, надо забить 30 в регулярке и 10 – в Кубке Стэнли. Это вполне ему по силам»

Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить очередной рекорд в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Сейчас 40-летний капитан «Вашингтона » отстает на 39 шайб (1016 на 977).

«Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 – в плей-офф Кубка Стэнли.

Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне», – сказал Фетисов .

