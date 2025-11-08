  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сурин о «Нэшвилле»: «Меня ждут, но нужно нарастить массу и много над чем работать. Радулов постоянно напоминает, что в НХЛ игроки сильнее, а борьба – жестче»
0

Сурин о «Нэшвилле»: «Меня ждут, но нужно нарастить массу и много над чем работать. Радулов постоянно напоминает, что в НХЛ игроки сильнее, а борьба – жестче»

Егор Сурин заявил, что его ждут в «Нэшвилле».

19-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что регулярно общается с представителями «Нэшвилла». Клуб выбрал его под 22-м номером на драфте-2024.

В этом сезоне FONBET КХЛ Сурин набрал 19 (10+9) очков за 23 игры при полезности «плюс 17». Его контракт с ярославским клубом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Я поддерживаю связь с их скаутом и тренером по развитию. Они пишут мне сообщения типа «хорошая работа» и присылают записи моих смен. Думаю, они мной довольны. Чувствую, что меня ждут.

Этим летом я был в их тренировочном лагере, и там было еще сложнее, чем в прошлом году. В первый раз меня никто не знал, поэтому было легче. В этот раз все знали, и было гораздо сложнее. Темп и уровень катания там невероятные. Я понял, что мне еще много над чем нужно работать.

Мне нужно нарастить мышечную массу. Радулов постоянно напоминает мне, что игроки там гораздо сильнее, а борьба жестче. Он мне очень помогает – дает советы, спокойно объясняет после игр и делится своим опытом. На скамейке он эмоциональный, но после игры всегда помогает», – сказал Сурин.

Егор Сурин: «В «Локомотиве» хотел бы играть в центре. Будет тяжелее, но мне комфортно, в лагере «Нэшвилла» меня туда ставили. В современном хоккее все меняют позиции все время»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoНэшвилл
logoКХЛ
logoЕгор Сурин
logoНХЛ
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каюмов о Радулове и Сурине: «Хорошо, когда такие классные игроки, как Александр, передают опыт молодым. Главное, чтобы Егор впитывал все это, делал выводы»
22 октября, 10:50
Егор Сурин: «В «Локомотиве» хотел бы играть в центре. Будет тяжелее, но мне комфортно, в лагере «Нэшвилла» меня туда ставили. В современном хоккее все меняют позиции все время»
19 октября, 21:17
Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»
19 октября, 18:12
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» принимает «Ак Барс», ЦСКА играет с «Сибирью», «Шанхай» – с «Северсталью», «Динамо» Москва против СКА
15 минут назадLive
Фетисов о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Клуб хотят раскрутить, я бы не раздувал историю. Любую надпись можно перевести через телефон»
18 минут назад
СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей за обмен Смирнова на Дюбе (Артур Хайруллин)
29 минут назад
Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»
сегодня, 13:16
«Трактор» обменял Дюбе в СКА на Смирнова
сегодня, 13:02
«Сочи» заплатил «Металлургу» 1000 рублей за права на Самсонова (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:38
Золотую медаль ЧМ-2009 продали за 9,225 млн рублей на аукционе. Экс-менеджер сборной России Попов говорил, что хочет помочь семье сына, погибшего на СВО
сегодня, 12:12
Форвард СКА Недопекин о питании при Ларионове: «Кардинально изменили. Он сказал убрать мучное, молочку и сахар, выбирать не жирное мясо и безглютеновую продукцию»
сегодня, 11:57
Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Осталось 40 шайб, надо забить 30 в регулярке и 10 – в Кубке Стэнли. Это вполне ему по силам»
сегодня, 11:44
Мартин может перейти в СКА или «Трактор». Голкипер ЦСКА прошел через драфт отказов («Матч ТВ»)
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Россия U20 выиграла Кубок Будущего «3 на 3». В финале обыграли Беларусь U20 – 6:1
1 минуту назад
Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»
сегодня, 12:54
«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
сегодня, 12:29
Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча
сегодня, 11:32Фото
«Амур» заплатит Рыкову 7 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
18-летний Миса из «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за травмы. Второй номер драфта-2025 набрал 3 очка за 7 игр в НХЛ
сегодня, 10:38
Жаровский о Кубке Будущего: «Хотелось бы зарубиться с Канадой и США, но возможности пока нет. Спасибо, что есть Беларусь и Казахстан»
сегодня, 09:47
Дишковский о защите СКА: «Нет задачи пропустить 0 шайб – мы нацелены на атаку. Мало забиваем в последних матчах, надо это исправлять»
сегодня, 09:02
Форвард «Металлурга» Федоров о Кузнецове: «Большой мастер, вносит позитив и опыт. Мое мнение о нем только положительное»
сегодня, 08:11
Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18 вместе с Лашаком и Станей
сегодня, 07:46