Сурин о «Нэшвилле»: «Меня ждут, но нужно нарастить массу и много над чем работать. Радулов постоянно напоминает, что в НХЛ игроки сильнее, а борьба – жестче»

Егор Сурин заявил, что его ждут в «Нэшвилле».

19-летний нападающий «Локомотива » Егор Сурин заявил, что регулярно общается с представителями «Нэшвилла ». Клуб выбрал его под 22-м номером на драфте-2024.

В этом сезоне FONBET КХЛ Сурин набрал 19 (10+9) очков за 23 игры при полезности «плюс 17». Его контракт с ярославским клубом рассчитан до 31 мая 2027 года.

«Я поддерживаю связь с их скаутом и тренером по развитию. Они пишут мне сообщения типа «хорошая работа» и присылают записи моих смен. Думаю, они мной довольны. Чувствую, что меня ждут.

Этим летом я был в их тренировочном лагере, и там было еще сложнее, чем в прошлом году. В первый раз меня никто не знал, поэтому было легче. В этот раз все знали, и было гораздо сложнее. Темп и уровень катания там невероятные. Я понял, что мне еще много над чем нужно работать.

Мне нужно нарастить мышечную массу. Радулов постоянно напоминает мне, что игроки там гораздо сильнее, а борьба жестче. Он мне очень помогает – дает советы, спокойно объясняет после игр и делится своим опытом. На скамейке он эмоциональный, но после игры всегда помогает», – сказал Сурин .

Егор Сурин: «В «Локомотиве» хотел бы играть в центре. Будет тяжелее, но мне комфортно, в лагере «Нэшвилла» меня туда ставили. В современном хоккее все меняют позиции все время»