  • Фетисов о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Клуб хотят раскрутить, я бы не раздувал историю. Любую надпись можно перевести через телефон»
3

Фетисов о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Клуб хотят раскрутить, я бы не раздувал историю. Любую надпись можно перевести через телефон»

Вячеслав Фетисов прокомментировал допуск фанатов «Шанхая» на матч FONBET КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал недопуск болельщиков «Шанхая» на игру со СКА в Санкт-Петербурге. У фанатов в форме китайского клуба просили нотариально заверенный перевод иероглифов на свитерах.

«Думаю, сегодня просто все это предусмотреть на играх команды. Можно перевести через телефон любую надпись, просто надо немного включить голову, чтобы не было конфликтов.

Должен быть специальный человек с айфоном в руках, который бы навел его на транспарант, чтобы понять, что там написано. Не думаю, что это сложно. Тем более в регламенте сказано, что можно приносить транспаранты, которые переведены на русский язык.

Я бы не раздувал эту историю, можно предупредить эти моменты. Мы же хотим, чтобы у нас была международная лига. Понятно, что хотят раскрутить «Шанхай».

Я вспоминаю, как в Китае на одном из соревнований по фигурному катанию наши корреспонденты пришли с транспарантом на русском языке, как раз у меня в телепрограмме эта тема обсуждалась. Их гоняли с трибуны, хотели его отобрать», – сказал Фетисов.

Зубарев о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Просто ######. Fan ID еще введите. Вы что, издеваетесь?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoСКА
болельщики
logoВячеслав Фетисов
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
