Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский и экс-нападающий ХК «Динамо» Андрей Николишин приняли участие в церемонии перед началом игры Мир РПЛ между бело-голубыми и «Акроном» (0:0, первый тайм).
Они осуществили символический ввод мяча в игру с центра поля.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
