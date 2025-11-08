  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча
Фото
2

Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча

Андрей Николишин и Роман Березовский открыли матч «Динамо» – «Акрон» в Мир РПЛ.

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский и экс-нападающий ХК «Динамо» Андрей Николишин приняли участие в церемонии перед началом игры Мир РПЛ между бело-голубыми и «Акроном» (0:0, первый тайм).

Они осуществили символический ввод мяча в игру с центра поля.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoАкрон
logoАндрей Николишин
logoДинамо Москва
logoРоман Березовский
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКХЛ
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол – это и есть разностороннее развитие»
23 октября, 09:51
Место Гафина на посту главы совета директоров «Динамо» может занять Лукьянов из ВТБ. Он входит в руководство хоккейного и регбийного «Динамо»
4 октября, 02:26
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
20 августа, 09:08
Главные новости
«Сочи» заплатил «Металлургу» 1000 рублей за права на Самсонова (Артур Хайруллин)
53 секунды назад
Золотую медаль ЧМ-2009 продали за 9,225 млн рублей на аукционе. Экс-менеджер сборной России Попов говорил, что хочет помочь семье сына, погибшего на СВО
26 минут назад
Форвард СКА Недопекин о питании при Ларионове: «Кардинально изменили. Он сказал убрать мучное, молочку и сахар, выбирать не жирное мясо и безглютеновую продукцию»
41 минуту назад
Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Осталось 40 шайб, надо забить 30 в регулярке и 10 – в Кубке Стэнли. Это вполне ему по силам»
54 минуты назад
Мартин может перейти в СКА или «Трактор». Голкипер ЦСКА прошел через драфт отказов («Матч ТВ»)
сегодня, 11:17
Зубарев о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Просто ######. Fan ID еще введите. Вы что, издеваетесь?»
сегодня, 10:55
«Адмирал» подписал контракт с Брюквиным на год. Экс-форвард «Динамо», ЦСКА и «Авангарда» не играл в этом сезоне КХЛ
сегодня, 10:27
Овечкин о Малкине и Кросби: «Мы боролись все эти годы, но у нас очень хорошие отношения. Уважаю их как игроков и людей»
сегодня, 10:15
Чибриков сломал Селебрини несколько зубов, попав клюшкой по лицу в игре «Виннипега» и «Сан-Хосе»
сегодня, 10:02Видео
Ротенберг о детском спорте: «Узкая специализация не нужна, надо объединять виды. Зимой можно заливать каток на легкоатлетических манежах»
сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
9 минут назад
«Амур» заплатит Рыкову 7 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
18-летний Миса из «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за травмы. Второй номер драфта-2025 набрал 3 очка за 7 игр в НХЛ
сегодня, 10:38
Жаровский о Кубке Будущего: «Хотелось бы зарубиться с Канадой и США, но возможности пока нет. Спасибо, что есть Беларусь и Казахстан»
сегодня, 09:47
Дишковский о защите СКА: «Нет задачи пропустить 0 шайб – мы нацелены на атаку. Мало забиваем в последних матчах, надо это исправлять»
сегодня, 09:02
Форвард «Металлурга» Федоров о Кузнецове: «Большой мастер, вносит позитив и опыт. Мое мнение о нем только положительное»
сегодня, 08:11
Беспалов стал помощником тренера словацкого «Прешова». Также он продолжит работать с вратарями сборной Словакии U18 вместе с Лашаком и Станей
сегодня, 07:46
Меньшиков о том, что соседка в США пожаловалась на него из-за ремонта: «Забрала старую технику на перепродажу и позвонила в полицию – похоже, без разрешения ремонтируют»
сегодня, 07:34
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
сегодня, 07:22
Лафреньер набрал 200 очков в НХЛ – в 395 матчах. У 1-го номера драфта-2020 8 баллов и «минус 8» в 15 играх в этом сезоне
сегодня, 06:58