Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча

Андрей Николишин и Роман Березовский открыли матч «Динамо» – «Акрон» в Мир РПЛ.

Бывший вратарь «Динамо » Роман Березовский и экс-нападающий ХК «Динамо» Андрей Николишин приняли участие в церемонии перед началом игры Мир РПЛ между бело-голубыми и «Акроном » (0:0, первый тайм).

Они осуществили символический ввод мяча в игру с центра поля.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»