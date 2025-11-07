Ларионов о матче с «Шанхаем»: «Когда играешь с командой, которая базируется в городе, понимаешь: а кто здесь хозяин? Естественно, клуб, который существует с 1946-го. Других вариантов нет»

Игорь Ларионов высказался о противостоянии с «Шанхаем».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал противостояние с «Шанхаем».

Сегодня СКА дома обыграл «Дрэгонс » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце.

Напомним, «Шанхай» играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге с сезона-2025/26.

– Когда вы проиграли первый матч «Драконам» со счетом 4:7, это стало красной тряпкой для вашей команды?

– Безусловно, конечно. Когда ты играешь с командой, которая базируется в нашем городе, то понимаешь: а кто здесь хозяин в этом городе? Естественно, это команда, которая существует с 1946 года. Тут других вариантов нет. Поэтому мы должны делать вещи, которые в этом дворце, в этом городе выглядят так, что соперники должны с таких игр выползать.

Мы можем проиграть, и победы никому не гарантированы. Нельзя победить во всех матчах вообще. Но отдача и уровень поддержки болельщиков, то стремление победить должно присутствовать в каждом игроке в каждом матче. Это наилучшая мотивация, когда ты играешь с тем, кому уступил в первом матче сезона, – сказал Ларионов.