«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне

«Каролина» поместила Шейна Гостисбеера в список травмированных.

32-летний защитник «Каролины » Шейн Гостисбеер помещен клубом в список травмированных. Характер повреждения и сроки восстановления игрока не уточняются.

Гостисбеер не провел ни одной полноценной игры в регулярном чемпионате НХЛ с 17 октября. С того времени на его счету 2 матча при 5:42 в среднем на льду.

Всего в этом сезоне защитник набрал 7 (1+6) очков за 6 игр при полезности «плюс 8».