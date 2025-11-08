«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
«Каролина» поместила Шейна Гостисбеера в список травмированных.
32-летний защитник «Каролины» Шейн Гостисбеер помещен клубом в список травмированных. Характер повреждения и сроки восстановления игрока не уточняются.
Гостисбеер не провел ни одной полноценной игры в регулярном чемпионате НХЛ с 17 октября. С того времени на его счету 2 матча при 5:42 в среднем на льду.
Всего в этом сезоне защитник набрал 7 (1+6) очков за 6 игр при полезности «плюс 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Каролины»
