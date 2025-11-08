«Амур» заплатит Рыкову 7 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
«Амур» заплатит Егору Рыкову 7 млн рублей за сезон.
28-летний защитник Егор Рыков ранее подписал контракт с хабаровским клубом до 31 мая 2026 года.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Рыков получит от «Амура» 7 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В текущем регулярном чемпионате защитник провел 7 матчей за «Трактор» и «Ладу», набрав 2 (0+2) очка.
«Амур» подписал контракт с Рыковым до конца сезона. Защитник играл за «Трактор» и «Ладу» в этой регулярке КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
