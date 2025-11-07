  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА: «Купить кого-то всегда проще, развить – сложнее. Мы хотим идти по второму пути. Есть финансовая составляющая, которую соблюдаем строго»
5

Ларионов о СКА: «Купить кого-то всегда проще, развить – сложнее. Мы хотим идти по второму пути. Есть финансовая составляющая, которую соблюдаем строго»

Игорь Ларионов высказался о возможном усилении СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможном приобретении новых игроков.

6 ноября клуб дома обыграл «Шанхай» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После 22 матчей СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.

– Была видна высокая мотивация СКА – вы так настроились на этого соперника, или это результат какой‑то работы?

– На ваш вопрос ответить и легко, и сложно. Выходя на матч как на сцену, которую посещает большое количество зрителей, ты должен играть с эмоциями и азартом, несмотря ни на что.

Это был не самый лучший день. Вы видели: туман, пасмурно, нет солнца. Но когда у человека есть характер и стержень, то он справится со всем, как бы то ни было. Что там происходит за кулисами, что говорят в мире, который находится за пределами раздевалки, – это не должно нас волновать. Потому что мы честно должны делать свою работу. И это было видно.

– Вы довольны тем, как проявляет себя Егор Савиков, которого вы взяли у «Спартака»? Планируются ли еще два‑три приобретения? В атаке не хватает решалы.

– Есть финансовая составляющая, которую мы соблюдаем строго, скажу честно. Это безо всяких подводных камней.

Мы бы хотели кого-то приобрести. Но вы понимаете, что травмы бывают у игроков – и мы не хотим видеть 10 человек на трибуне, которые сидят и ждут своего шанса. Это не самая лучшая атмосфера. Мы хотим, чтобы наша молодежь могла перемещаться в ВХЛ, а также получать такой бонус, как поиграть за главную команду.

Всегда проще кого‑то купить. Но сложнее кого‑то развить. И мы хотим идти по второму пути, как бы там ни было, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
деньги
logoВХЛ
logoЕгор Савиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Менелл о 3:2 с «Шанхаем»: «СКА переживает не лучшие времена, эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в таблице»
сегодня, 08:16
Ларионов о матче с «Шанхаем»: «Когда играешь с командой, которая базируется в городе, понимаешь: а кто здесь хозяин? Естественно, клуб, который существует с 1946-го. Других вариантов нет»
вчера, 22:01
Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»
вчера, 21:56
Главные новости
Симашев о вечеринке «Юты» на Хэллоуин: «Я был Люк Скайуокер из «Звездных войн». Один игрок оформил дом, заказал хостес. Как в американских фильмах: красные стаканчики, бир-понг – все было»
9 минут назад
Агентство Winners о контракте Кравцова с «Трактором»: «Виталий уже прибыл в Россию. Ведем обсуждение условий и сроков соглашения»
22 минуты назад
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Адмирал» принимает «Авангард», «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом»
38 минут назадLive
Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»
39 минут назад
«Авангард» объявил состав на матч с «Адмиралом»: «В честь 75-летия омского хоккея играем в 12 нападающих»
сегодня, 09:08
Морозов о судьях КХЛ: «Хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее, решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут»
сегодня, 08:26
Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Крайдер с дублем и вратарь «Сент-Луиса» Хофер с шатаутом
сегодня, 07:55
«Сибирь» обменяла Сошникова в «Адмирал» на Кошелева
сегодня, 07:30
Айкел делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Селебрини – у всех по 21 баллу. За ними идут 6 игроков с 20 очками, в том числе Малкин
сегодня, 07:15
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча «Вашингтона» и «Питтсбурга». Евгений выложил в соцсети фото с подписью «900»
сегодня, 06:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
8 минут назадТесты и игры
Кудрявцев вернулся в «Динамо», контракт – до конца сезона
сегодня, 08:54
Менелл о 3:2 с «Шанхаем»: «СКА переживает не лучшие времена, эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в таблице»
сегодня, 08:16
Дорофеев остался без очков в 3-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 19:21 против «Тампы»
сегодня, 07:45
Копитар (1-й гол в сезоне в 11-й игре), Перри и Маршанд забили в матче «Лос-Анджелеса» и «Флориды». В НХЛ три игрока в возрасте 37+ лет отличились в одной встрече впервые с 2016 года
сегодня, 06:58
Бобровский отразил 24 из 26 бросков «Лос-Анджелеса», победа – 7-я в 11 играх в сезоне (88,7% сэйвов, КН 2,74)
сегодня, 06:34
Барбашев набрал 2+1 в матче с «Тампой». У него 14 очков в 13 играх в сезоне
сегодня, 06:22Видео
Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера. У него 1 гол и «минус 6» в 10 играх в сезоне
сегодня, 05:10
Бучневич продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 9» в 15 играх в сезоне
сегодня, 04:55
Тарасенко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Каролиной». У него 10 баллов и «минус 6» в 15 играх в сезоне
сегодня, 04:45Видео