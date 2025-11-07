Ларионов о СКА: «Купить кого-то всегда проще, развить – сложнее. Мы хотим идти по второму пути. Есть финансовая составляющая, которую соблюдаем строго»

Игорь Ларионов высказался о возможном усилении СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможном приобретении новых игроков.

6 ноября клуб дома обыграл «Шанхай » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После 22 матчей СКА идет на 9-м месте в таблице Запада с 22 баллами.

– Была видна высокая мотивация СКА – вы так настроились на этого соперника, или это результат какой‑то работы?

– На ваш вопрос ответить и легко, и сложно. Выходя на матч как на сцену, которую посещает большое количество зрителей, ты должен играть с эмоциями и азартом, несмотря ни на что.

Это был не самый лучший день. Вы видели: туман, пасмурно, нет солнца. Но когда у человека есть характер и стержень, то он справится со всем, как бы то ни было. Что там происходит за кулисами, что говорят в мире, который находится за пределами раздевалки, – это не должно нас волновать. Потому что мы честно должны делать свою работу. И это было видно.

– Вы довольны тем, как проявляет себя Егор Савиков, которого вы взяли у «Спартака»? Планируются ли еще два‑три приобретения? В атаке не хватает решалы.

– Есть финансовая составляющая, которую мы соблюдаем строго, скажу честно. Это безо всяких подводных камней.

Мы бы хотели кого-то приобрести. Но вы понимаете, что травмы бывают у игроков – и мы не хотим видеть 10 человек на трибуне, которые сидят и ждут своего шанса. Это не самая лучшая атмосфера. Мы хотим, чтобы наша молодежь могла перемещаться в ВХЛ , а также получать такой бонус, как поиграть за главную команду.

Всегда проще кого‑то купить. Но сложнее кого‑то развить. И мы хотим идти по второму пути, как бы там ни было, – сказал Ларионов.