СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей за обмен Смирнова на Дюбе (Артур Хайруллин)

СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей в рамках обмена.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА заплатит «Трактору » 25 млн рублей в рамках обмена Никиты Смирнова на Пьеррика Дюбе , который состоялся ранее.

24-летний Дюбе провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ за челябинский клуб. На счету форварда 14 (7+7) очков при полезности «минус 2».

В активе Смирнова 11 игр в этом сезоне. 23-летний защитник набрал 1 (1+0) очко за 13:24 в среднем на льду.