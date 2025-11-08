СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей за обмен Смирнова на Дюбе (Артур Хайруллин)
СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей в рамках обмена.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей в рамках обмена Никиты Смирнова на Пьеррика Дюбе, который состоялся ранее.
24-летний Дюбе провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ за челябинский клуб. На счету форварда 14 (7+7) очков при полезности «минус 2».
В активе Смирнова 11 игр в этом сезоне. 23-летний защитник набрал 1 (1+0) очко за 13:24 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
