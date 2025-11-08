Зубарев о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Просто ######. Fan ID еще введите. Вы что, издеваетесь?»

Андрей Зубарев раскритиковал СКА за недопуск фанатов «Шанхая» на матч КХЛ.

Бывший защитник СКА, олимпийский чемпион Андрей Зубарев прокомментировал недопуск болельщиков «Шанхая» на игру со СКА в Санкт-Петербурге.

У фанатов в форме китайского клуба просили нотариально заверенный перевод иероглифов на джерси.

«Недавно посмотрел, что не допустили фанатов «Шанхая », наших китайских друзей и партнеров, на игру со СКА в Санкт-Петербурге.

Мне кажется, это просто ###### (кошмар). Вы что делаете? Давайте будем на принадлежность по паспорту проверять.

Еще Fan ID введите. Вы что, издеваетесь? Хрен с ним, это понятно, даже говорить об этом не хочу», – сказал Зубарев.

