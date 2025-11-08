Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»

Илья Самсонов заявил, что пресса атакует его и Евгения Кузнецова.

Бывший голкипер клубов НХЛ Илья Самсонов поделился мнением о своей карьере. Сейчас он выступает за «Сочи ».

– Не знаю, согласитесь или нет, но ваша карьера – американские горки. То успешно играете в основе, то отправляетесь в фарм-клуб, так было и в «Вашингтоне», и в «Торонто». В какой точке сейчас находится ваша карьера?

– В «Херши», как ни крути, пришлось бы играть. В «Марлис» мы понимали, что я туда не поеду, играть не буду. Интересная у меня карьера, чрезмерно не стоит об этом думать. Я понимаю, на каком уровне нахожусь, какая игра у меня.

Спустя полгода без команды я приехал в клуб, который идет на последнем месте. Я не стыжусь этого. Я понимаю, что мы можем много. Вы, наверное, лучше ответите, на каком уровне моя игра.

– У вас после каждого спада шел подъем, тенденция хорошая.

– Я, если честно, прессу не читаю. Знаете, нас хреначат там: меня и Кузю (Евгения Кузнецова – Спортс’‘). Мы в Америку приехали – нас там хреначат, вернулись сюда – то же самое. Лучше, наверное, популяризировать хоккей.

Мы возвращаемся домой, нас опять грязью поливают, условно. Мы, наверное, что-то заслужили, но по уровню игры достаточно посмотреть на меня. Просто наслаждаюсь временем в Сочи, – сказал Самсонов.

